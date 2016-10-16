В Польше проведут эксгумацию тела погибшего в авиакатастрофе в России экс-президента Качиньского

Лех Качиньский, бывший президент Польши, погиб в 2010 году в авиакатастрофе в России. Вместе с ним на борту находились 95 человек, передает DW.

"Я согласился с решением прокурора по эксгумации (...) Тела, когда их вернули в Польшу, не были проанализированы. Не было автопсии", - сказал Качиньский, который возглавляет правящую национал-консервативную партию "Право и справедливость".

Читайте такжеКатастрофа Ту-154М под Смоленском: Варшава решила рассекретить документы о крушении самолета Качиньского

Делегация, которая путешествовала самолетом, должна была посетить церемонию в российской Катыни, где в 1940 году советские спецслужащие убили тысячи польских офицеров. Москва не признавала этого преступления до 1990 года.

Ярослав Качиньский не скрывал, что считает катастрофу самолета неслучайной, однако до сих пор расследование не нашло доказательств этого.

Ранее глава польской подкомиссии, которая занимается расследованием катастрофы правительственного самолета под Смоленском, Вацлав Берчиньский заявил, что эксперты обнаружили в материалах дела значительные фальсификации.