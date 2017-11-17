Британский министр: Франция и Германия блокируют процесс переговоров по Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Франция и Германия блокируют Brexit-соглашение, и перечислил пять стран ЕС, которые хотят перейти к следующему этапу переговоров. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

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Дэвис выделил Францию и Германию, заявив, что они блокируют прогресс в переговорах в Брюсселе, в то время как пять стран ЕС хотят заключить соглашение. Его комментарии появились именно перед тем, как британская премьер Тереза Мэй готовится встретиться с Дональдом Туском, президентом Европейского Совета, на саммите в Швеции.

"Много кто из них хочет идти дальше (в переговорах - Ред.). Вы знаете, они видят, что это очень важно для них. Такие страны, как Дания, такие страны, как Нидерланды, такие страны, как Италия и Испания. Страны, подобные Польше, могут увидеть большую, большую выгоду в предстоящей сделке, о которой мы говорим", - сказал Дэвис.

Отвечая на вопрос, задерживают ли процесс Германия и Франция, Дэвис сказал: "Если честно, то Германия и Франция, и вы знаете, что это является открытым секретом Европы, - они являются мощнейшими игроками в европейском сообществе. Конечно, что так (задерживают процесс - Ред.). И их мнение имеет сильное влияние, иногда очень убедительно. Но это решение всей Европы, это решение 27 стран".

Как сообщал УНИАН, ранее Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в референдум по Brexit.