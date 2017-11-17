Великобритания обвиняет Россию во вмешательстве в референдум по Brexit

После многочисленных обвинений в адрес Москвы о вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США появляются и первые свидетельства ее попыток оказать влияние на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, пишет Голос Америки.

Исследователи нашли десятки тысяч аккаунтов в соцсетях, агитирующих за выход из ЕС или разжигающих политические и межрасовые конфликты.

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За два дня перед победой сторонников Brexit в июне 2016 года с зарегистрированных в России аккаунтов в Twitter было опубликовано почти 45 000 постов на эту тему, преимущественно – против членства Британии в ЕС. На следующий день после референдума большинство аккаунтов прекратили активность.

Исследование Калифорнийского университета в Беркли и британского Университета Суонси показало, что ранее эти аккаунты в дебатах о Brexit не участвовали.

На фоне появления новой информации избирательная комиссия Великобритании и комитет законодателей запустили расследования по этому поводу.

«Россия вмешивается и пытается подорвать доверие общественности к политическим институтам и ведущим СМИ в западных странах. Необходимо рассматривать распространение фейковых новостей с фальшивых аккаунтов в Twitter и Facebook в этом ключе, как реальную угрозу нашей демократии», – констатирует член парламента Великобритании Дамиан Коллинз.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила против масштабных действий России, которые угрожают мировому порядку. В частности, Мэй, упрекнула Москву во вмешательстве в выборы разных государств, а также в насаждении фальшивых новостей и хакерских атаках на Министерство обороны Дании и Бундестаг.​