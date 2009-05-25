Северная Корея провела ядерные испытания

Северная Корея в понедельник провела испытания ядерного оружия, передает Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление руководства Южной Кореи. Официальный Пхеньян также подтвердил информацию об успешно проведенном ядерном испытании.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытания, которые были проведены под землей, завершились "успешно".

По данным южнокорейского новостного агентства Yonhap, испытание было проведено сегодня ночью в районе города Кильчжу на северо-востоке КНДР. В связи с ядерным испытанием президент Южной Кореи Ли Мен Бак созвал экстренное заседание совета национальной безопасности.

Сообщается, что в районе предполагаемого ядерного испытания было зафиксировано "искусственное" землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения, уточняет CNN со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), находился на глубине десяти километров.

Первые испытания ядерного оружия КНДР в октябре 2006 года, напоминает Лента.ру, также прошли на полигоне, расположенном неподалеку от Кильчжу. Вслед за ядерными испытаниями ООН наложила на Пхеньян ряд санкций, в частности, запрещающих иностранным компаниям поставлять в КНДР материалы, используемые в ядерных разработках.

Государственный департамент США консультируется с союзниками по поводу информации о проведении КНДР ядерных испытаний. "Мы в курсе сообщений о ядерном испытании, проведенном Северной Кореей. Мы консультируемся сейчас с нашими союзниками. Как только мы определимся с фактами, мы сможем сказать больше", - сказали РИА Новости в Госдепе.