Британия будет выдавать больше виз "исключительным талантам"

Великобритания удвоит количество виз категории «исключительный талант» для работников технологической сферы. Об этом рассказал на конференции по вопросам миграции в Лондоне государственный министр (член правительства, не входящий в Кабинет) по делам иммиграции Брэндон Льюис, передает kommersant.ru. «У нас есть специальная "виза предпринимателя", которая выдается людям, вносящим важный вклад в нашу экономику, есть виза "исключительный талант". На самом деле мы удваиваем количество выдаваемых виз "исключительный талант" в сфере технологий. Мы неоднократно говорили, как ценим возможности придать импульсы новым секторам экономики», - рассказал Льюис.

Читайте такжеВ Великобритании предупредили о прекращении свободного въезда граждан ЕС после BrexitПо его словам, работая над новой миграционной системой, которая должна начать функционировать после «Брексита», правительство Великобритании уже вносит изменения в существующую визовую систему. Они хотят, с одной стороны, упростить процедуру въезда в страну нужных специалистов, а с другой - сократить общий объем иммиграции. «Мы расширяем условия других виз, чтобы расширить возможности для людей, не имеющих полноценной рабочей визы. Например, в отличие от других стран, одна и та же виза может позволить вам быть туристом и приезжать в Британию по делам бизнеса на срок до шести месяцев», - отметил он.

Согласно опросу, проведенному неправительственной организацией Tech London Advocates, каждая третья лондонская технологическая компания опасается, что «Брексит» негативно повлияет на их деятельность. Опрос проведен среди 113 из своих 5,4 тыс. основателей технологических компаний, работающих в Великобритании. В первую очередь речь идет об оттоке квалифицированных специалистов и сложностях при поиске новых сотрудников.