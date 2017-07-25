Глава МИД Британии утверждает, что Brexit не направлен против мигрантов

Отказ Великобритании от членства в ЕС - так называемый Brexit - не означает, что правительство страны будет проводить антимиграционную политику. Об этом во вторник, 25 июля, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в Новую Зеландию, передает DW.

Британский чиновник заверил, что его страна будет оставаться "открытой для талантливых людей".

Джонсон также подчеркнул, что в любом обществе необходимо "контролировать" процессы миграции и "управлять" ими. Он опроверг утверждение о том, что британцы, которые проголосовали за выход Соединенного Королевства из состава ЕС, враждебно настроены к мигрантам. По мнению Джонсона, они лишь стремились, чтобы британское правительство имело контроль над процессом миграции. По словам министра, в Лондоне, мэром которого он ранее был, "40 процентов населения родились за рубежом".

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В то же время Джонсон заверил, что Великобритания стремится сохранить "прекрасные отношения" с "европейскими друзьями" после того, как завершит процесс выхода из ЕС, что скорее всего ожидается в марте 2019 года. Он также подчеркнул на желании Лондона усилить экономическое сотрудничество как с Евросоюзом, так и с другими странами мира. На фоне этого руководитель британского МИД отметил, что Новая Зеландия станет "одной из первых стран мира, с которыми Соединенное Королевство подпишет соглашение о свободной торговле".