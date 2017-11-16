Гимн Италии наконец-то получил официальный статус

Комиссия по конституционным делам сената Италии присвоила песне "Песня итальянцев" (Il Canto degli Italiani, "Братья Италии") статус официального гимна. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

"Песня итальянцев" де-факто служила гимном еще с 1946 года. Однако тогда Совет министров принял лишь его временный статус.

Несмотря на отсутствие официального статуса эту песню исполняли на всех мероприятиях, включая спортивные соревнования. Текст "Песни итальянцев" в 1847 году написал итальянский поэт и писатель Гоффредо. Авторо музыки - Микеле Новара.

Как сообщал УНИАН, недавно в Китае ввели наказание за неуважение к гимну.