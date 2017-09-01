Отныне китайцев начнут наказывать за неуважение к гимну

Жителей КНР будут наказывать за неуважение к национальному гимну страны — песне «Марш добровольцев». Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на принятый закон.

Отныне гимн запрещено использовать в рекламе и в качестве фоновой музыки, а также включать на похоронах и в других неподобающих случаях. Нельзя также исполнять пародийные или искаженные версии. Если гимн исполняется во время публичного мероприятия, всем посетителям надлежит встать и петь его. За нарушение положений нового закона можно попасть под административный арест на срок до 15 суток.

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Цель правового акта — «защитить честь национального гимна», «пропагандировать патриотизм» и «поощрить базовые социалистические ценности».

Схожие закону положения будут также инкорпорированы в законодательство специальных административных районов Гонконг и Макао.