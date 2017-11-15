Пока полиция разыскивает серийного убийцу во Флориде, число его жертв возросло

В Тампе в американском штате Флорида орудует серийный убийца, полагает полиция. Во вторник, 14 ноября, число его жертв возросло до четырех, сообщает Vice.

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Жертвой неизвестного убийцы стал 60-летний мужчина. Ранее в течение 11 дней в октябре были убиты еще три человека.

Все убийства были совершены в одном районе. Злоумышленник использовал огнестрельное оружие. Зацепок, чтобы его найти у полиции нет. Единственный свидетель, видевший подозрительного бегущего человека, утверждает, что это высокий темнокожий мужчина. Благодаря камерам наблюдения удалось получить его размытый снимок. Полиция продолжает разыскивать его.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Калифорнии мужчина открыл стрельбу в начальной школе.