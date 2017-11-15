Конфликтовавший с Медведевым Кудрин подключился к предвыборному штабу Путина - СМИ

Экс-министр финансов Алексей Кудрин подключился к неформальному предвыборному штабу Путина, пишут "Ведомости". Взаимодействие стало интенсивнее с сентября, идут обсуждения стратегии экономического развития, которую подготовил Кудрин, сообщили источники издания.

"Он [Кудрин] приглашается не только на обсуждение стратегии, но и на обсуждение политических вопросов. Фактически предвыборный штаб Владимира Путина уже работает, и Кудрин активно участвует в его работе, опираясь на разработки ЦСР", - рассказал один из информаторов издания.

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Газета предполагает, что Кудрин активно занимается собственным продвижением, у него может увеличиться число телевизионных эфиров в ближайшее время. Две недели назад он уже появился в программе "Прожекторперисхилтон" на "Первом канале". Это шаги по продвижению персоны, в то время как для продвижения стратегии важнее, чтобы Путин публично встретился с Кудриным.

Для Кудрина принципиальный вопрос - продвижение собственной программы, поскольку он на этот проект потратил почти три года, говорит руководитель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

"Понятно, что пост премьера для него - важный ориентир. И потому, что это рычаг реализации его программы, и потому, что с точки зрения личной карьеры это ответ на известную ситуацию с отставкой при президенте [Дмитрии] Медведеве", - полагает эксперт.

Кудрин был министром финансов в российском правительстве с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года, что является самым длительным сроком нахождения в данной должности в современной России. 26 сентября 2011 года недовольный критикой в свой адрес Медведев, в резкой форме отчитав Кудрина перед телекамерами, предложил ему подать в отставку. Указом Президента РФ Кудрин был выведен также из состава Совета Безопасности РФ.

"На протяжении нескольких месяцев, несмотря на мои многочисленные возражения, в том числе публичные, в сфере бюджетной политики принимались решения, без сомнения увеличивающие риски исполнения бюджета. А бюджетные риски, связанные, прежде всего, с завышенными обязательствами в оборонном секторе и социальной сфере, неминуемо распространились бы на всю национальную экономику", - заявил Кудрин после отставки.

В начале октября 2011 года Путин заявил, что Кудрин «останется в команде» и продолжит работу. Путин отметил, что Кудрин «полезный и нужный нам человек».

Как сообщал УНИАН, формально Путин не спешит вступать в президентскую гонку, чтобы сохранить преимущество.