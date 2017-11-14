Путин не спешит вступать в президентскую гонку, чтобы сохранить преимущество - СМИ

Российская "Независимая газета" в редакционной статье пытается разобраться, почему Владимир Путин до сих пор не объявил о своем выдвижении на президентскую должность и какие плюсы и минусы принесет ему поздний старт кампании. Газета отмечает, что у Путина нет проблем ни со здоровьем, ни с рейтингом - очевидными причинами, которые могли бы помешать ему участвовать в избирательной гонке. И когда в таких условиях с выдвижением медлят, пишет газета, то открытая политика уступает место политтехнологиям.

Читайте такжеНавальный решил подать в суд на Путина

Издание пытается выяснить, какие преимущества может дать Путину поздний старт кампании. Во-первых, он в данный момент не является объектом конкретной критики. Его штабу не приходится реагировать на персональные обвинения - прежде всего со стороны тех, кто впоследствии будет отсеян ЦИКом, не соберет нужные подписи и т.д. Вполне возможно, не исключает газета, что в январе в президентской гонке останутся только Путин и "проверенные" оппоненты, которые остро критиковать его не станут.

Во-вторых, пишет издание, штаб Путина, возможно, просто позволяет всем потенциальным участникам кампании высказаться, а избирателям - оценить их компетентность. "В этом случае драматургия выдвижения действующего президента вполне понятна, - считает газета. - Сначала граждане несколько недель или даже месяцев слышат политиков всех мастей - от Зюганова и Жириновского до Собчак, убеждаются в бессодержательности их предложений, разочаровываются, но тут на арену выходит единственный "человек дела", то есть Владимир Путин".

Как сообщал УНИАН, по данным социологов, за Путина проголосовали бы 53% опрошенных россиян, за Владимира Жириновского - 3%, за оппозиционера Алексея Навального - 2%, за Ксению Собчак - менее 1% респондентов.