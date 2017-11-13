В России обрушилась часть 10-этажной новостройки: погибли три человека

Три человека человека погибли при обрушении лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся здании в российском Саранске. Об этом сообщил "РИА Новости" источник в экстренных службах Мордовии.

"Строитель, не подающий признаков жизни, находится под завалом, его извлекают", - сказал собеседник агентства.

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В региональном управлении Следственного комитета пока подтвердили информацию о двух погибших. По словам источника, это также рабочие, их тела уже достали.

Обрушение произошло в доме на пересечении улиц Фурманова и Гагарина, где на момент происшествия было построено 10 этажей.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, пять человек пострадали.