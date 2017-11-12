В Словении проходит второй тур президентских выборов

В Словении в воскресенье, 12 ноября, начался второй тур президентских выборов.

Как передает DW, около 1,7 млн избирателей могут отдать свои голоса в 19:00 по местному времени.

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Во второй тур вышли действующий президент Борут Пахор (47 процентов голосов по итогам первого тура) и Марьян Шарец (27 процентов голосов в первом туре).

53-летний Борут Пахор в прошлом долгое время был лидером социал-демократов. Он возглавлял словенское правительство с 2008 по 2012 г. - в годы самого острого финансового кризиса в истории страны. Во время предвыборной борьбы Пахор заявил, что его главная задача - объединить людей. В рамках кампании он в течение 25 дней прошел более 700 км между словенскими городами и селами для встреч с избирателями.

39-летний Шарец - комедийный актер, двукратный мэр города Камник. Президент в Словении выполняет в основном церемониальные функции. В то же время глава государства возглавляет армию и выдвигает кандидатуры на несколько важных должностей, в частности главу национального банка.