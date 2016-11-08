Президент Словении заявил о поддержке сохранения санкций до полного выполнения Россией Минских соглашений

Об этом заявил президент Словении Борут Пахор во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Любляне, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Словения поддерживает территориальную целостность Украины, и не признает оккупацию Крыма. – президент Пахор», – написал Цеголко.

Также, по его словам, президент Словении заявил, что осуждает акт агрессии России на украинском Донбассе и будет поддерживать санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 8 ноября, находится с официальным визитом в Республике Словения.

В частности, Порошенко провел переговоры с президентом Республики Словения Борутом Пахором.

Как сообщила пресс-служба главы государства, перед началом встречи на площади Конгресса с воинскими почестями состоялась официальная церемония встречи президента Украины с супругой.

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Президентские супруги встретились в Золотом зале дворца президента Словении, где состоялось короткое общение. В Большом зале дворца состоялась церемония обмена государственными наградами – глава украинского государства вручил президенту Словении орден Свободы, а президент Словении Порошенко вручил высшую государственную награду Словении – орден «За исключительные заслуги» Республики Словения.

Кроме того, Порошенко проведет встречи с премьер-министром Республики Словении Миро Цераром и председателем государственного собрания Республики Словения Миланом Брглезом. Запланирована встреча президента Украины с мэром Любляны Зораном Янковичем.

Глава государства встретится с руководителями ведущих словенских компаний, в том числе тех, которые работают на украинском рынке.

Порошенко также пообщается с украинской общиной и примет участие в открытии памятника Григорию Сковороде в Любляне.