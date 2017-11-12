В Ираке обнаружили массовое захоронение: не менее 400 человек были казнены ИГИЛ

В Ираке вблизи освобожденного от боевиков "Исламского государства" города Хавиджа, что на севере Ирака, обнаружили массовое захоронение жертв исламистов. Об этом сообщает DW.

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"Не менее 400 человек были казнены", - заявил 11 ноября 2017 года глава администрации региона Киркук Ракан Саид. Отмечено, что место массовой казни расположено на расстоянии трех километров от Хавиджа. На части казненных, отметил Саид, была специальная униформа приговоренных к смертной казни, другие жертвы были в гражданской одежде. Как известно, иракские военные освободили Хавиджу от боевиков ИГ в начале октября.

Освобождая территории, захваченные боевиками, военные обнаружили десятки мест массовых захоронений с телами сотен жертв. В поисках этих захоронений помогали свидетельства местных очевидцев.