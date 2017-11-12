"Как можно доверять полковнику КГБ": Маккейн раскритиковал Трампа после его встречи с Путиным

Сенатор США Джон Макейн прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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11 ноября Трамп заявил, что верит российскому лидеру, который отрицает вмешательство России в выборы в США.

«Нет никакого «Америка прежде всего», когда речь идет о том, что ты веришь полковнику КГБ, а не американскому разведывательному сообществу. Нет никакого «принципиального реализма» в сотрудничестве с Россией, чтобы поддерживать смертоносный режим президента Сирии Башара Асада, который остается величайшим препятствием к политическому решению... в Сирии», - написал сенатор.

По словам Маккейна, Путину «не близки интересы Америки».

«Верить в обратное не только наивно, но это также подвергает национальную безопасность риску», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС лично поднимал тему «вмешательства» России в американские выборы.