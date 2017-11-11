Трамп заявил, что верит словам Путина о невмешательстве России в выборы президента США - СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что верит словам президента Российской Федерации Владимира Путина о невмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщает CNN, об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета, летевшего из Дананга в Ханой (Вьетнам).

"Он сказал, что не вмешивался. Я его опять спросил. Вы можете спрашивать сколько угодно", - отметил Трамп.

Президент США трижды разговаривал с Путиным на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге и затрагивал вопрос российского вмешательства в американские выборы.

"Каждый раз, когда он видел меня, он говорил: "Я не делал этого". И я верю, что, когда он говорит мне это, он действительно имеет это в виду. Но когда он говорит: "Я не делал этого", я думаю, что он очень обижен этим", - заявил Трамп.

Вместе с тем президент США сказал, что готов перейти к рассмотрению других вопросов.

"Слушайте ... я не могу стоять там и спорить с ним. Я бы скорее хотел заставить его уйти из Сирии, если быть честным с вами. Я бы хотел с ним сотрудничать в Украине, чем стоять и спорить", - добавил Трамп.

При этом он повторил свои утверждения, что вмешательство России в выборы президента США в 2016 году является сговором, придуманнім представителями Демократической партии, чтобы отвлечь внимание от их электоральных потерь.

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Как сообщал УНИАН, в западных СМИ неоднократно сообщалось о вмешательстве российских хакеров в избирательные системы многих американских штатов.

В частности, по данным Reuters, в июне 2017 года стало известно, что российские хакеры вмешивались в избирательные системы 21 штата во время прошлогодней президентской избирательной кампании в США. В то же время, по данным Bloomberg, российские хакеры в 2016 году вмешались в избирательные системы 39 американских штатов.

8 июня бывший директор ФБР Джеймс Коми во время выступления на заседании комитета по разведке Сената США заявил, что не сомневается, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. В то же время бывший директор ФБР выразил уверенность, что вмешательство России в выборы не повлияло на результаты голосования.

2 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что американские прокуроры рассматривают возможность объявления обвинения российским чиновникам из-за вмешательства в президентскую избирательную кампанию в прошлом году.