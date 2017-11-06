Путин накануне выборов хочет расширить полномочия российской Нацгвардии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагает расширить полномочия Национальной гвардии страны, созданной в прошлом году и возглавляемой его бывшим охранником, пишет Радио Свобода.

Согласно предложениям российского президента, Нацгвардия должна использоваться для обеспечения безопасности региональных губернаторов.

Законопроект обнародован 6 ноября на сайте нижней палаты парламента России, Государственной думы, большинство в котором составляют представители правящей партии «Единая Россия».

Предложенные изменения дадут Путину дополнительные возможности для борьбы с инакомыслием и наведения порядка в случае беспорядков в регионах России.

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Национальная гвардия России отчитывается непосредственно президенту. Ее директор Виктор Золотов был начальником службы безопасности президента России с 2000 по 2013 годы.

Выборы президента должны состояться в России в марте 2018 года. Как ожидается, Путин будет баллотироваться на новый 6-летний срок.

Президент России создал Национальную гвардию в 2016 году на базе Министерства внутренних дел и других силовых структур.