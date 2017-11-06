Путин накануне выборов хочет расширить полномочия российской Нацгвардии
Согласно предложениям российского президента, Нацгвардия должна использоваться для обеспечения безопасности региональных губернаторов.
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагает расширить полномочия Национальной гвардии страны, созданной в прошлом году и возглавляемой его бывшим охранником, пишет Радио Свобода.
Согласно предложениям российского президента, Нацгвардия должна использоваться для обеспечения безопасности региональных губернаторов.
Законопроект обнародован 6 ноября на сайте нижней палаты парламента России, Государственной думы, большинство в котором составляют представители правящей партии «Единая Россия».
Предложенные изменения дадут Путину дополнительные возможности для борьбы с инакомыслием и наведения порядка в случае беспорядков в регионах России.
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Национальная гвардия России отчитывается непосредственно президенту. Ее директор Виктор Золотов был начальником службы безопасности президента России с 2000 по 2013 годы.
Выборы президента должны состояться в России в марте 2018 года. Как ожидается, Путин будет баллотироваться на новый 6-летний срок.
Президент России создал Национальную гвардию в 2016 году на базе Министерства внутренних дел и других силовых структур.