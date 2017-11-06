В новом блокбастере Люка Бессона одну из делегаций Земли представляет Украина (фото)
11:29, 06 ноября 2017Мир
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Блогеры заметили у астронавтов на плечах украинские нашивки и флаги.
В фильме французского режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» одну из делегаций с Земли, судя по всему, представляют украинцы.
Блогеры заметили у астронавтов на плечах украинские нашивки и флаги.
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Ранее сообщалось, что ирландский актер, который стал знаменитым благодаря роли в трилогии "Хоббит", Эйдан Тернер прибыл в Одессу и прокатился по городу на велосипеде.
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