В новом блокбастере Люка Бессона одну из делегаций Земли представляет Украина (фото)

В фильме французского режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» одну из делегаций с Земли, судя по всему, представляют украинцы.

Блогеры заметили у астронавтов на плечах украинские нашивки и флаги.

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Ранее сообщалось, что ирландский актер, который стал знаменитым благодаря роли в трилогии "Хоббит", Эйдан Тернер прибыл в Одессу и прокатился по городу на велосипеде.