Звезда "Хоббита" прокатился на велосипеде по Одессе (фото)

09:59, 12 мая 2017
Общество
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Фоторепортеры также заметили актера во время прогулки по городу.

Пока цель визита звезды трилогии неизвестна / фото Новое время

Ирландский актер, который стал знаменитым благодаря роли в трилогии "Хоббит", Эйдан Тернер прибыл в Одессу и прокатился по городу на велосипеде. Об этом сообщает «Новое время».

Журналисты заметили актера во время прогулки по городу, а также, когда тот катался на велосипеде.

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О цели визита звезды "Хоббита" в Одессу пока ничего неизвестно, однако, как пишет издание, можно предположить, что в недалеком будущем мы увидим украинские локации в новом зарубежном фильме или сериале.

Эйдан Тернер в Одессе / фото Новое время

Напомним, что это уже не первый визит Тернера в Одессу. В 2014 году актер посетил город во время Одесского международного кинофестиваля и спас девушку от грабителя.

Проезжающий велосипедист тогда вырвал сумку прямо из рук собеседницы Эйдана. Мужчина не растерялся и тут же погнался за вором, быстро догнал его, отобрал сумку и вернул ее хозяйке.

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Теги: #актеры Хоббита#звезда Хоббитка Тернер в Одессе