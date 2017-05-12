Звезда "Хоббита" прокатился на велосипеде по Одессе (фото)

Ирландский актер, который стал знаменитым благодаря роли в трилогии "Хоббит", Эйдан Тернер прибыл в Одессу и прокатился по городу на велосипеде. Об этом сообщает «Новое время».

Журналисты заметили актера во время прогулки по городу, а также, когда тот катался на велосипеде.

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О цели визита звезды "Хоббита" в Одессу пока ничего неизвестно, однако, как пишет издание, можно предположить, что в недалеком будущем мы увидим украинские локации в новом зарубежном фильме или сериале.

Напомним, что это уже не первый визит Тернера в Одессу. В 2014 году актер посетил город во время Одесского международного кинофестиваля и спас девушку от грабителя.

Проезжающий велосипедист тогда вырвал сумку прямо из рук собеседницы Эйдана. Мужчина не растерялся и тут же погнался за вором, быстро догнал его, отобрал сумку и вернул ее хозяйке.