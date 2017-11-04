В Афганистане временно заблокировали Telegram и WhatsApp - СМИ

В Афганистане временно заблокировали мессенджеры Telegram и WhatsApp, сообщает РБК со ссылкой на афганское Министерство телекоммуникации в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, работа мессенджеров на территории страны была приостановлена, чтобы "решить технические проблемы" и протестировать телекоммуникационные сети, чтобы улучшить работу Telegram и WhatsApp. В министерстве отметили, что "некоторые люди жаловались" на нестабильную работу этих приложений в Афганистане.

В министерстве подчеркнули, что Telegram и WhatsApp предназначены для коммуникации и "отправки аудиосообщений", и они не вредят свободе слова. "Правительство является приверженцем свободы самовыражения и признает гражданские права", - заявили в ведомстве.

Агентство Reuters отмечает, что некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что запрет на Telegram и WhatsApp был инициирован Национальным управлением безопасности для того, чтобы помешать террористической группировке "Талибан" и другим экстремистским организациями использовать мессенджеры, которые шифруют сообщения.

По данным Reuters, указ о блокировки мессенджера Telegram и WhatsApp датируется 1 ноября. Приложения должны были заблокированы "без промедления" в течение 20 дней, сказано в документе, сообщает агентство. По данным Reuters, Telegram и WhatsApp работали стабильно на этой неделе, а также в субботу, 4 ноября, как на государственном сотовом операторе Salaam, так и на частных провайдерах.