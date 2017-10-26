В НАТО заявили о российских поставках топлива Талибану

Председатель военного комитета НАТО заявил, что данные разведки показывают, что Россия поставляет топливо компаниям, которые затем продают его афганской радикальной исламской группировке Талибан, как сообщает "Голос Америки".

При этом он настаивал, что не видел «конкретных» свидетельств того, что Россия поставляет вооружение Талибану.

«У меня нет и я не видел конкретных свидетельств поставок оружия русскими Талибану, – заявил журналистам в Вашингтоне чешский генерал Петр Павел. – Но есть сообщения разведки о том, что Россия поставляет топливо некоторым компаниям, которые затем продают это топливо Талибану».

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Павел признал, что Россия отрицает это, и сказал, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться в четверг на шестом заседании Совета Россия-НАТО, в рамках которого представители альянса обсуждают проблемы с Москвой.

Представители Пентагона уже несколько месяцев выражают обеспокоенность по поводу вмешательства России в Афганистане.

Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон в феврале обвинил Россию в том, что она придает Талибану «влияние и легитимность», и таким образом подрывает усилия НАТО по установлению мира в стране.

Месяц спустя командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил Конгрессу США, что Москва, возможно, занимается снабжением Талибана, не уточнив, идет ли речь о вооружении или другой технике.

Президент Афганистана Ашраф Гани на этой неделе также обвинил Россию в поддержке Талибана, заявив, что мятежники «принимают оружие от тех, у кого на руках кровь полутора миллиона афганцев».