Шредер: с идеями о членстве Грузии и Украины в НАТО пора заканчивать

Членство Грузии и Украины в НАТО, власти которых не раз заявляли о своем стремлении присоединиться к Североатлантическому альянсу, не усилит, а уменьшит безопасность объединенной Европы, заявил в понедельник в Калининграде во время своего двухдневного визита в регион экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"Необходимо заканчивать с идеями о вступлении Грузии и Украины в НАТО. Это не усилит, а уменьшит безопасность в Европе", - цитирует РИА "Новости" .

"Когда НАТО проводит маневры в Грузии, где еще совсем недавно была война и понятно, кто ее развязал, то это может быть расценено как глупость", - отметил Шредер, назвав президента Грузии "настоящим авантюристом".

На министерской встрече НАТО в декабре 2008 года было принято решение не предоставлять Украине и Грузии План действий по членству (ПДЧ) в альянсе, заявку на который подали Киев и Тбилиси. Вместо этого было решено осуществлять ежегодные целевые программы Украина-НАТО и Грузия-НАТО, напоминает агентство.