Шредер: с идеями о членстве Грузии и Украины в НАТО пора заканчивать
00:32, 19 мая 2009Мир
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Аргументы экс-канцлера ФРГ
|Герхард Шредер
"Необходимо заканчивать с идеями о вступлении Грузии и Украины в НАТО. Это не усилит, а уменьшит безопасность в Европе", - цитирует РИА "Новости" .
"Когда НАТО проводит маневры в Грузии, где еще совсем недавно была война и понятно, кто ее развязал, то это может быть расценено как глупость", - отметил Шредер, назвав президента Грузии "настоящим авантюристом".
На министерской встрече НАТО в декабре 2008 года было принято решение не предоставлять Украине и Грузии План действий по членству (ПДЧ) в альянсе, заявку на который подали Киев и Тбилиси. Вместо этого было решено осуществлять ежегодные целевые программы Украина-НАТО и Грузия-НАТО, напоминает агентство.
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