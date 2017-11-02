Надо оживить муляж выборов: журналист пояснил, почему Путин разрешил Собчак баллотироваться в президенты

Выдвижение кандидатуры Ксении Собчак в президенты РФ решают для Путина несколько проблем. Об этом в «Новом времени» пишет журналист Семен Новопрудский.

Собчак, с одной стороны, должна привлечь на участки часть «антипутинского электората», который не пошел бы из-за отказа регистрировать кандидатом в президенты Алексея Навального. А с другой — скандалы вокруг выдвижения Собчак могут повысить интерес к выборам в глазах части пассивного большинства, которое не хочет идти голосовать по логике “все и так заранее ясно”. Надо как-то оживить муляж выборов», - пишет журналист.

При этом Новопрудский не исключает того, что Собчак не зарегистрируют. Ведь, по мнению журналиста, «сценарий ее участия — дело рук куратора внутренней политики в администрации президента».

«Но есть и другие центры силы, которые могут продавить собственные сценарии выборов», - написал Новопрудский.

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Как сообщал УНИАН ранее, анее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал «посадить» российскую телеведущую Собчак, заявившую о желании баллотироваться на пост президента РФ, на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине.

«Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет - открыть дело и передать в суд и посадить ее лет на пять», - отметил Жириновский. 18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ. 24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. «Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.