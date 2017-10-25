Жириновский потребовал "посадить" Собчак на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине

Глава ЛДПР Владимир Жириновский потребовал «посадить» российскую телеведущую Ксению Собчак, заявившую о желании баллотироваться на пост президента РФ, на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня в Госдуме РФ.

«Как можно, что в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, которая заявляет, что Крым украинский. Это преступление», - сказал Жириновский.

По его словам, высказывание Собчак может являться основанием для возбуждения против нее уголовного дела.

«Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет - открыть дело и передать в суд и посадить ее лет на пять», - отметил Жириновский.

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Он назвал слова Собчак «чушью» и «дикостью», а также посетовал, что ей никто не может закрыл рот.

При этом Жириновский указал, что Собчак пока не является кандидатом в президенты РФ, и пообещал направить жалобу в Центризбирком РФ.

«В ЦИК мы направим обращение. Она не имеет право вести избирательную кампанию. Выборы объявят в середине декабря: когда всех зарегистрируют, тогда ведите пропаганду и агитацию» - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

«Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.

Она подчеркнула, что «это большая проблема», и эта тема будет активно обсуждаться в ходе ее президентской избирательной кампании, чтобы «искать какие-то выходы».

При этом Собчак акцентировала на том, что Украина - важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений – «самая главная задача».

«Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой», - уверена она.