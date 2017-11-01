В Нью-Йорке в грузовике террориста нашли доказательство причастности к ИГИЛ (видео)

Полиция обнаружила свидетельства причастности террориста, который совершил наезд на людей в Нью-Йорке, к ИГИЛ. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает NBCnews.

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В записке, найденной в грузовике, которым совершен наезд на людей на велосипедной дорожке в Манхэттене, говорится, что преступник совершил атаку от имени террористической организации ИГИЛ. По данным журналистов, записка составлена на английском языке. Кроме нее найдены еще несколько записок на арабском. Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и ИГИЛ. В свою очередь, террористическая организация ответственность за атаку на себя не брала.

Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как Сайфулло Хабибуллаевича Саипова, 29-летнего мужчину из Тампы, штат Флорида.Он приехал в США в 2010 году из Узбекистана.

Ранее он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Кроме этого, появилось видео с подозреваемым в совершении наезда на велосипедистов. Телеканал ABC news опубликував видео, на котором видно, как водитель грузовика, въехавшего в группу велосипедистов и затем протаранившего школьный автобус, пытается скрыться от полиции.

В руках у предполагаемого убийцы восьми человек находятся предметы, издалека напоминающие оружие.