Число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8 человек, нападавший - уроженец Узбекистана (фоторепортаж)

Наезд пикапа на людей на Манхэттене был терактом, заявил мэр города Билл Де Блазио. По его словам, жертвами атаки стали восемь человек, еще десятки пострадали. Позднее в пожарном департаменте уточнили, что 11 человек были доставлены в больницы, передает РБК.

Подозреваемый был ранен полицейскими в живот. Его задержали и доставили в ближайший госпиталь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что нет доказательств, что атака была частью некоего большого плана, он назвал задержанного «одиноким волком».

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Мужчина вел арендованный пикап. Он проехал по велодорожке на Вест стрит несколько кварталов, затем сбил несколько человек рядом со Старшей Школой Стайвезант на углу Чеймберс стрит и врезался в школьный автобус. После этого грузовик остановился и водитель покинул пикап. При себе он имел пейнтбольное и пневматическое ружья. Изначально сообщалось, что подозреваемый был вооружен огнестрельным оружием и открыл огонь по людям.

По словам представителя полиции города, нападавший - 29-летний мужчина, приехавший в США в 2010 году. Позднее стало известно его имя - Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Он уроженец Узбекистана.

По данным New York Times, выйдя из машины, подозреваемый выкрикивал «Аллаху Акбар». Представитель полиции не подтвердил эту информацию, но заметил, что его высказывания, сделанные на месте происшествия, согласуются с тем, что это был теракт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что произошедшее в Нью-Йорке похоже на атаку «очень больного и невменяемого человека».