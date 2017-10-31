В КНДР обрушился тоннель на ядерном полигоне, 200 человек погибли

Тоннель, строящийся на ядерном полигоне Северной Кореи, рухнул, в результате чего погибли 200 рабочих. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что из-за обвала около 100 человек оказались в ловушке внутри туннеля. Во время попытки спасательной операции произошел повторный обвал грунта, жертвами которого могли стать еще около 100 человек, передает Japan's TV Asahi.

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В то же время глава южнокорейского метеорологического агентства заявила, что еще один ядерный взрыв может спровоцировать обвал горного полигона Северного региона и утечку радиоактивных материалов.

Пока неизвестно, когда именно произошла авария. Эксперты предупредили, что ядерный испытательный полигон, должно быть, устарел и нестабилен из-за шести ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что глава НАТО о необходимости глобального ответа на северокорейскую угрозу.