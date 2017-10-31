Глава НАТО заявил о необходимости глобального ответа на северокорейскую угрозу

Мировое сообщество должно ответить на угрозу со стороны Северной Кореи, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио во вторник, 31 октября, стороны сошлись во мнениях о необходимости международного давления, чтобы добиться мирного решения северокорейской проблемы, как сообщает DW.

Пхеньян должен отказаться от своей ядерной программы, заявил Столтенберг. Одновременно глава НАТО сообщил, что все страны должны выполнить требования санкций в отношении КНДР, чтобы добиться решения северокорейской проблемы. В свою очередь Абэ отметил, что радиус ракет КНДР охватывает даже Европу, поэтому они представляют угрозу для всего мирового сообщества.

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1 ноября Столтенберг прибудет с визитом в Южную Корею. 5 ноября в Японию приедет президент США Дональд Трамп.

29 октября главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских ВС на Гавайях, в ходе которой обсудили исходящую от КНДР угрозу. Участники переговоров призвали Пхеньян отказаться от его "разрушительных и безрассудных" планов, а также воздержаться от "безответственных провокаций, которые усугубляют региональную напряженность".

Ранее Пхеньян обвинил США, что вся американская ядерная триада нацелена на КНДР, и заявил об отказе подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В середине октября заместитель постоянного представителя КНДР в ООН Ким Ин Рён на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил, что "ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент". Ни одна другая страна столь длительное время не подвергалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", как КНДР, и поэтому Пхеньян имеет полное право на самооборону, предупредил дипломат.