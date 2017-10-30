В России задумались над выведением части военных и техники из Сирии - СМИ

В РФ рассматривают возможность сокращения количества самолетов и вертолетов в Сирии, а также вывод части контингента. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Планируется сокращение техники смешанной авиагруппы на базе Хмеймим. Часть воинского контингента, включая научный и технический персонал, отправят из Сирии к месту постоянной службы.

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При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил изданию, что "подобные решения не анонсируются", а в Минобороны планы по сокращению группировки в Сирии опровергли.

Как сообщал УНИАН ранее, за первые девять месяцев 2017 года в Сирии умер по меньшей мере 131 российский гражданин. Об этом свидетельствует документ консульства России. В это число не входят военнослужащие, но она включает частных военных специалистов, которые также принимают участие в операции в поддержку режима Асада.