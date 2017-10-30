Досрочные выборы в Исландии не разрешили парламентский кризис, начавшийся из-за педофила

После объявления окончательных результатов подсчета голосов на досрочных выборах в Исландии ответа на вопрос о составе будущей правительственной коалиции так и нет, передает DW.

Согласно обнародованным сегодня, 29 октября, итогам подсчета бюллетеней, наибольшую поддержку получила консервативная правящая Партия независимости - 29 процентов. Несмотря на это, полученных консерваторами мандатов не хватает для формирования правительственной коалиции, ведь пока ни одна из партий не готова вступать в коалиционные переговоры с этой политической силой.

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Также вариант создания коалиции "Движением левых "зеленых", социал-демократами и "Пиратами", о которой много говорили ранее, тоже невозможно. Набранных этими политическими партиями голосов мало, чтобы получить 32 необходимых для создания правительства мест в парламенте островного государства.

Напомним, эти выборы - уже вторые в текущем году. Ранее предварительный подсчет половины бюллетеней тоже указывал на то, что сильнейшей силой на выборах будут консерваторы.

В этот же день глава правительства Бьярни Бенедиктссон выразил надежду на формирование новой правящей коалиции вокруг его политической силы.

"Я с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем сформировать правительство", - сказал глава исландского правительства.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон удовлетворил запрос премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона об объявлении досрочных парламентских выборов.

Основанием для новых выборов стал выход из парламентской коалиции фракции "Яркое будущее", которая имела всего 4 места из 63-х. Однако без этих четырех мест коалиция теряет минимальное большинство - 32 голоса.

Центристская партия "Яркое будущее" упрекнула политсилу премьера - Партию независимости – в "потере доверия" и выразила возмущение из-за того, что отец Бенедиктссона пытался помочь осужденному за педофилию мужчине. Он подписал письмо, которое должно было восстановить право осужденного на трудоустройство. Сам Бенедиктссон осудил действия своего отца.

Как сообщал УНИАН, ранее победитель выборов в Чехии опроверг информацию про формирование пророссийской коалиции в парламенте.