Победитель выборов в Чехии исключил образование пророссийской коалиции в парламенте

Руководитель партии ANO, которая одержала убедительную победу на выборах в Чехии, заявил, что не будет вести переговоры о формировании правительства с пророссийскими партиями, которые также оказались среди лидеров гонки. Об этом сообщает iDnes, цитируя речь лидера ANO Андрея Бабиша, как пишет "Европейская правда".

Необходимо отметить, что iDnes является частью медиахолдинга Бабиша.

Выйдя к СМИ после объявления предварительных результатов выборов, политик заявил, что в парламенте будет работать "со всеми политическими силами", однако этот принцип не касается формирования правительственной коалиции. По данным iDnes, Андрей Бабиш исключает блокирование с коммунистами и ультраправой партией SPD.

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Как известно SPD (получила 10.64%) и компартия (7.76%) являются открыто пророссийскими политическими силами. Коалиция с их участием несла угрозу образования пророссийского правительства Чехии.

"Мы – партия для всех, но мы – проевропейская партия", - подчеркнул лидер партии-победителя, которая будет формировать правительство Чехии. Он дополнительно подчеркнул, что не стоит ожидать создания пророссийского правительства, попросив "перестать боятся, что Чешская республика повернет на Восток".

Как сообщалось ранее, ныне правящие в Чехии социал-демократы получили сенсационно низкий результат на выборах. Между тем, среди победителей оказались партии, члены которых не скрывают пророссийских сантиментов.

Посол Украины в Чехии ранее выразил надежду, что Чехия останется проевропейской и проукраинской.