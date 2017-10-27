Вопрос Каталонии является внутренним делом и должен быть решен в рамках конституционного порядка Испании - НАТО

19:35, 27 октября 2017
Мир
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Ранее США заявили, что не признают независимость Каталонии.

Иллюстрация / REUTERS

Испания является важным союзником в НАТО, вопрос независимости Каталонии является внутренним и должен быть решен в рамках испанского правового поля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.

«Испания - наш преданный союзник, который делает важный вклад в общую безопасность. Вопрос Каталонии является внутренним делом, которое должно быть решено в рамках конституционного порядка Испании», - заявили в НАТО.

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Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

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