В России пугают Европу: Украина может забрать себе транзитный газ

Угроза срыва транзита газа в Европу со стороны Украины остается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-спикер Государственной думы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Все то, что привело к срыву транзита в январе, у Украины осталось и это обостряется», - сказал В.ЯЗЕВ, подчеркнув, что, пока не будут построены новые газопроводы – «Южный поток» и «Северный поток» - Украина будет иметь монопольное положение в вопросе транзита.

Он отметил, что вследствие кризиса нарастают проблемы в экономике Украины, что усугубляет риски с отключением газа.

По его словам, Энергетическая хартия не имеет должных механизмов действия на Украину.

«Если станет вопрос: или газ себе, или транзит, они выберут – газ себе, поэтому я допускаю прерывание транзита», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он подчеркнул, что с доброй воли правительства РФ и «Газпрома» Россия не применят санкции к Украине за недобор газа, потребление которого предусмотрено контрактами, для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для Украины и таким образом обеспечить энергетическую безопасность Европы. По его словам, таким образом Россия действует с 1991 года, когда продавала по демпинговым ценам газ Украине.

«Мы платили дополнительно за безопасность Европы, отпуская газ по 40-47 долл. за 1 тыс. кубометров… Россия платит за энергетическую безопасность Европы», - сказал В.ЯЗЕВ.

В то же время он высказал удивление решением Европейской комиссии подписать декларацию с Украиной о модернизации ее ГТС, поскольку этим документом предполагается усилить пропускную способность ГТС Украины, и таким образом усилить ее роль как монопольной страны – транзитера газа.

«С точки зрения Европы, усиливать монополизм Украины и усиливать свою зависимость от нее в поставках газа – является абсурдным», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.

Справка УНИАН. Страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе делала виновной Украину, обвиняя ее в краже газа. Украина опровергала все обвинения. Несмотря на постоянные заявления российских чиновников и экспертов о том, что Украина, якобы, ворует газ, никто ни в каких официальных документах не зафиксировал факт и объем несанкционированного отбора.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила поставки газа в Европу.

23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины. Кабинет министров Украины поручил Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.

Сегодня, 14 мая, в Цюрихе Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил журналистам, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указы о неотложности мер по реализации Брюссельской декларации и по реализации проекта Евро-Азиатского транспортного коридора на базе нефтепровода "Одесса-Броды", запущенного в аверсном режиме.