Президент Германии приедет в Москву по приглашению Путина

14:58, 16 октября 2017
Политика
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Немецкий президент приедет в РФ с рабочим визитом.

Франк-Вальтер Штайнмайер / REUTERS

25 октября в Москве пройдут переговоры президентов России Владимира Путины и Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«25 октября 2017 года состоится встреча Владимира Путина с Федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, который посетит Москву с рабочим визитом по приглашению главы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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До избрания президентом Штайнмайер занимал пост главы МИД Германии и принял активное участие в переговорах для урегулирования конфликта на Донбассе.

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