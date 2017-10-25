Ударили железной трубой по голове: в Москве умер оппозиционер (фото)

В Москве убит активист демократической оппозиции Алексей Строганов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский оппозиционер Илья Яшин.

"На него было совершено нападение: неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове. Алексей два месяца находился в коме. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание", - говорится в его сообщении.

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Алексей Строганов много лет состоял в российском движении "Солидарность", участвовал в организации массовых митингов 2011-12 годов.

"Следствие до сих не возбудило уголовное дело в связи с нападением на Строганова. На заседании совета депутатов Красносельского района в ближайшую субботу направим запрос с требованием начать расследование", - добавил Яшин.