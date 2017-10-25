Каталонский город объявил короля Испании персоной нон грата

Городской совет Жироны принял решение объявить персоной нон грата короля Испании Фелипе VI за его поддержку действий правительства в конфликте с Каталонией.

Соответствующее решение было принято на сессии во вторник поздно вечером, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Nacio Girona.

Город Жирона является центром одноименной каталонской провинции, а в местном совете преобладают сторонники независимости Каталонии. Предложение объявить испанского монарха нежелательной для города особой было поддержано большинством голосов.

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Статус персоны нон грата в Жироне также получил представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Милло.

Городской совет также заявил об отказе поддержать действие статьи 155 Конституции Испании, предусматривающей приостановление автономии Каталонии и переход региона под управление центрального правительства в Мадриде.

Аналогичное предложение относительно короля предлагали ранее и в городском совете Барселоны, но сторонникам этого решения не удалось набрать достаточно голосов.

Напомним, в произнесенной в пятницу, 20 октября, в городе Овьедо на севере страны речи король Испании Фелипе VI обвинил лидеров Каталонии в "неприемлемой попытке отделения" от Испании.

Как известно, 10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей.

Глава правительства Испании Мариано Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии состоялся не референдум, а «инсценировка». Голосование также сопровождалось столкновениями граждан и полиции.

В Мадриде заявляют, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон потеряет все полномочия и не будет получать заработную плату, как только Сенат запустит в действие 155-ю статью Конституции, которой вводится прямое управление центрального правительства над регионом.