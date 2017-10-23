Пять экс-президентов США собрали 31 миллион долларов для пострадавших от ураганов (видео)

Президентская помощь. Пять бывших американских лидеров собрали 31 миллион долларов для пострадавших от нескольких ураганов, прокатившихся по Соединенным штатам, говорится в сюжете ТСН.

К благотворительной инициативе присоединились Барак Обама, Билл Клинтон, Джимми Картер, а также отец и сын Буши. Кульминацией акции стал гала-концерт с участием эстрадных звезд - в том числе и Леди Ґаги.

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Пятеро президентов были вместе на одной сцене.

Действующий хозяин Белого Дома Дональд Трамп не приехал, потому что играл в гольф, но записал свое видеообращение.