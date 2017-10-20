"Не удалось": ЕС отказывается от помощи Турции в подготовке к членству

Лидеры Евросоюза договорились сократить финансовую помощь Турции, предназначенную для подготовки страны к членству в ЕС, из-за отказа Анкары от обязательств по защите прав человека, передает радио Свобода.

Читайте такжеЕС пока не планирует прекращать переговоры с Турцией о вступлении - МеркельВыступая на саммите в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с правами человека в Турции «совершенно неудовлетворительной», но в то же время добавила, что не хочет «разрывать мосты» с союзником НАТО.

Меркель выступила за продолжение переговоров с Турцией, но заметила, что между лидерами ЕС нет единого мнения о том, чтобы полностью прекратить переговоры о членстве с Турцией, которые ведутся с 2005 года.

Ангела Меркель сообщила, что исполнительные власти ЕС будет работать над предложениями по сокращению 4,45 млрд евро помощи, которую ЕС согласился предоставить Турции, чтобы помочь ей подготовиться к членству. «Это очевидно не удалось», – добавил канцлер Австрии Кристиан Керн.

Меркель и другие лидеры ЕС высоко оценили помощь Турции в остановке потока мигрантов в Европу в рамках соглашения 2016 года в обмен на обещание ускорить переговоры о членстве.