Меркель виступила против полного прекращения поставок оружия Турции

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла возможность полного прекращения поставок немецкого оружия в Турцию, как сообщает DW.

В интервью телерадиокомпании NDR во вторник, 12 сентября, она отметила, что Берлин отдельно принимает решение в отношении каждого контракта на продажу оружия Анкаре. Также Меркель отметила, что Турция является партнером НАТО и ключевым союзником в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на Ближнем Востоке. "Мы совместно ведем борьбу против ИГ, против исламистского терроризма", - отметила Меркель, добавив, что Германия в вопросах безопасности обречена на сотрудничество с Турцией.

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Накануне министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что федеральное правительство страны заморозило большую часть сделок по поставке оружия Турции в связи с ростом напряженности в отношениях между двумя странами. "Все крупные заявки, с которыми к нам сейчас обращается Турция - а речь идет о действительно немалом их количестве - мы перевели в "режим ожидания", - отметил глава МИД ФРГ, цитирует агентство Reuters .

В ответ турецкий министр по делам Евросоюза Омар Челик 12 сентября заявил, что решение Берлина заморозить поставки оружия в Турцию ослабляет его страну в борьбе с терроризмом и делает более уязвимой саму Европу.

Тем временем в НАТО, комментируя напряженность между Берлином и Анкарой, отметили, что коммерческие контракты между членами Альянса не является предметом обсуждения в НАТО.