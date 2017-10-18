Звезда "Игры Престолов" рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» Лена Хиди рассказала о домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом актриса написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, первый раз Вайнштейн сделал ей неприличное предложение в 2005 году на кинофестивале в Венеции, где актриса участвовала в презентации фильма «Братья Гримм» режиссера Терри Гиллиама.

Хиди написала, что продюсер предложил ей «пройтись к воде, где прозрачно намекнул на непристойности». Она в ответ шутливо заявила, что «этого не произойдет в ближайший миллион лет». После этого она ни разу не получала ролей ни в одной из его картин.

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Второй раз она столкнулась с домогательствами Вайнштейна в отеле Лос-Анджелеса несколькими годами позже. Продюсер попросил ее приехать на деловой завтрак якобы для прочтения сценария, и после краткой беседы предложил подняться к нему в номер. Уже в лифте она заподозрила неладное, и заявила, что не заинтересована ни в чем, кроме работы.

«Он разозлился, проводил меня до машины, где схватил меня за руку, и прошептал на ухо требование никому не говорить о случившемся. Я села в машину и расплакалась», — написала Хиди.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, актриса Эшли Джадд обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Позднее об аналогичных случаях заявили еще девять женщин. Анджелина Джоли, Эмма Уотсон, Колин Ферт, Леа Сейду и другие также высказались о скандале.Сам Вайнштейн не стал выступать с опровержением и заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».