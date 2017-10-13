Страсти по Вайнштейну: контракт голливудского продюсера включал "прайс-лист" на сексуальные домогательства

В США продолжает разгораться скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который был обвинен в сексуальных домогательствах. Издание TMZ сообщило новые подробности этой резонансной истории.

Как оказалось, контракт продюсера с кинокомпанией The Weinstein Company содержал положения, которые регламентируют действия компании и самого Вайнштейна в тех случаях, если на него подадут в суд за сексуальные домогательства. За первый такой случай сооснователь компании должен будет заплатить $250 тыс. штрафа, за второй случай — $500 тыс., за третий — $750 тыс., и по миллиону долларов за каждый последующий, следует из документа, с которым ознакомилось СМИ.

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В контракте также указано, что до тех пор, пока Вайнштейн производит регулярные выплаты, компания обязуется не увольнять продюсера с поста cопреседателя.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, актриса Эшли Джадд обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Позднее об аналогичных случаях заявили еще девять женщин. Анджелина Джоли, Эмма Уотсон, Колин Ферт, Леа Сейду и другие также высказались о скандале.Сам Вайнштейн не стал выступать с опровержением и заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».