"Токсичный" Харви: изгнанный Голливудом знаменитый продюсер рассказал о своих планах

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре секс-скандала, пообещал продолжить работу в кино, передает TMZ со ссылкой на источник.

Продюсер, уличенный в сексуальных домогательствах, был уволен из своей же компании. Однако он намерен оспорить это решение The Weinstein Company.

По словам источника издания, Вайнштейн знает, что на данный момент является «токсичным». При этом он выразил уверенность, что со временем сценаристы и актеры снова начнут к нему обращаться.

Также утверждается, что Вайнштейн готов продюсировать фильмы вместе или без The Weinstein Company.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, актриса Эшли Джадд обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Позднее об аналогичных случаях заявили еще девять женщин. Анджелина Джоли, Эмма Уотсон, Колин Ферт, Леа Сейду и другие также высказались о скандале.Сам Вайнштейн не стал выступать с опровержением и заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».