Ответ на провокацию: Израиль разбомбил батарею ПВО режима Асада
Авиаудар стал ответом на обстрел этой батареей израильских разведывательных самолетов. В армии Израиля отметили, что в случае повторения провокации с обстрелом, ответ будет аналогичным.
Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по батарее ПВО армии Асада, расположенной вблизи Дамаска, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
Читайте такжеКоалиция США нанесла авиаудар по колонне войск Асада - СМИ
"Как пояснили в ЦАХАЛ, удар был ответом на ракетный обстрел самолетов-разведчиков Израиля", - говорится в сообщении.
Самолеты ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО военных режима Башара Асада к востоку от Дамаска, всего было сброшено четыре бомбы, батарея полностью уничтожена, заявили в командовании израильской армии.
Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел этой батареей израильских разведывательных самолетов.
"Сирийский режим несет ответственность за любые обстрелы со своей территории. Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим этого. Если в ответ на какую-либо военную активность будет вестись зенитный огонь, мы ответим так же, как и сейчас", - заявил представитель армии Израиля.