Ответ на провокацию: Израиль разбомбил батарею ПВО режима Асада

Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по батарее ПВО армии Асада, расположенной вблизи Дамаска, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

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"Как пояснили в ЦАХАЛ, удар был ответом на ракетный обстрел самолетов-разведчиков Израиля", - говорится в сообщении.

Самолеты ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО военных режима Башара Асада к востоку от Дамаска, всего было сброшено четыре бомбы, батарея полностью уничтожена, заявили в командовании израильской армии.

​Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел этой батареей израильских разведывательных самолетов.

"Сирийский режим несет ответственность за любые обстрелы со своей территории. Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим этого. Если в ответ на какую-либо военную активность будет вестись зенитный огонь, мы ответим так же, как и сейчас", - заявил представитель армии Израиля. ​