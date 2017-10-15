Число жертв взрыва в столице Сомали выросло до 231 человека

В результате мощнейшего взрыва бомбы в столице Сомали Могадишо погибли 231 человек, еще около 275 были ранены.

Об этом сообщил сенатор Абшир Абди Ахмед, передает Associated Press.

По его словам, тела многих погибших еще не идентифицированы. Местные власти считают, что количество жертв еще может увеличится.

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В министерстве иностранных дел страны отметили, что взрывом также было повреждено здание посольства Катара, добавляет CNN.

Ранее сообщалось, что жертвами крупнейшего в истории страны теракта стали 189 человек, более 200 получили ранения, десятки пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в теракте связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.