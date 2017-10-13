По следам скандального продюсера: главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах (видео)

Дочь писателя-фантаста Филипа Дика обвинила главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах, пишет The New York Times. Из-за заявлений Изы Дик Хэкетт руководитель компании отправлен в отпуск.

Хэкетт – голливудский продюсер. В частности, она занимается «Человеком в высоком замке», одним из самых популярных сериалов Amazon.

По ее словам, Прайс неоднократно вел себя неподобающим образом в 2015 году после ужина в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего.

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Хэкетт также сказала, что решила публично рассказать эту историю после разоблачительных публикаций о продюсере Харви Вайнштейне.

Пресс-секретарь Amazon, со своей стороны, сообщил, что Прайса отправили в отпуск, и его обязанностями пока будет заниматься главный операционный директор Альберт Чэн.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Вайнштейн прибыл в Аризону для лечения от сексуальной зависимости.