Американские СМИ рассказали, как Facebook помог российской агрессии против Украины

Российские оперативники информационной войны использовали технологию, которая позволяла убрать украинских пользователей с Facebook, и лишить российских пропагандистов конкуренции в информационном пространстве во время вторжения в соседнее государство. Об этом сказала ведущая MSNBC со ссылкой на информацию издания The Daily Beast, передает "Голос Америки".

Читайте такжеЦукерберг: и Трамп, и его оппоненты обвиняют FacebookКак сообщает MSNBC, технология заключалась в том, что россияне находили украинских активистов, которые защищали позицию Украины в российско-украинском конфликте, переходили на сообщения в Facebook этих лиц и нажимали "пожаловаться на сообщение". Каким бы ни было это сообщение, или фото, они утверждали, что это порнография, или другая категория сообщений, которую Facebook должен устранять.

Ведущая приравняла такую тактику к ситуации, когда один сосед жалуется в полицию на другого просто, чтобы доставить соседу неприятности в виде визита полиции хотя тот ничего плохого не делал.

Однако, в ситуации с Россией, масштаб был другой. При государственной поддержке России, такие жалобы направлялись сотни раз против каждого из сообщений украинских активистов, что приводило к запрету их доступа к ресурсу, сообщила ведущая.

"Таким образом, Facebook помогал российскому правительству заглушить голоса оппозиции к России в то время, как Россия проводила вторжение", - говорится в сюжете.

Заместитель помощника госсекретаря США по стратегическим цифровым технологиям Мойра Вейлан, комментируя сюжет MSNBC, отметила, что такая пропагандистская технология действительно использовалась. "Это - 100% правда. Многие из нас в Государственном департаменте пытались помочь коллегам в Украине, Грузии и в других местах. Facebook просто не был ответственным", - написала она.

Ранее Марк Цукерберг признал, что зря отвергал возможность использования соцсети в политических целях в течение американских выборов. "Называть их (предположения о влиянии дезинформации в Facebook на результаты президентских выборов в США) сумасшедшими было пренебрежительно, и я жалею об этом. Это вопрос слишком важный, чтобы им пренебрегать", - сказал Цукерберг.