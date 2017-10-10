Шотландская пенсионерка через Facebook нашла брата-миллионера, которого не видела 60 лет

Фотография с семейной свадьбы помогла пенсионерке из Шотландии Иде Уайльд воссоединиться с давно потерянным братом, которого она не видела уже 60 лет. Об этом пишет Daily Record.

Как пишет издание, речь идет о Асгаре Шакуре Пателе, который является одним из самых успешных предпринимателей Азии.

Патель владеет транспортной компанией Patel и занимает 45-ю строчку в ТОП-100 индийских богачей по версии Forbes. В 2013 году его состояние составило $615 млн.

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В 1947 году тетя Иды, которая тогда находилась с мужем в Индии, усыновила 4 местных детей, но потом отдала 2-х из них своей сестре, т. е. матери Иды. Мальчику тогда было 6 лет. Однако, дети и так не прижились, и в конце концов через 5 лет новая семья вернула их обратно в Индию.

Как рассказала Ида Уайльд, Патель уже много лет искал свою приемную семью из Шотландии.

"Когда я получила сообщение в Facebook от Асгара, было просто приятно снова услышать что-то о нем. Я не могла поверить, что он заметил мою фотографию после всех этих лет - это было действительно чудо. Я попрощалась с крошечным мальчиком, и теперь он стал очень успешным мультимиллионером. Это было нереально",- делится своими впечатлениями Ида.

Как сообщал УНИАН, в Африке британский миллионер познакомил жену с гориллой. Самец гориллы по имени Айма узнал миллионера и без агрессии познакомился с женщиной.