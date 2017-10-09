В ПАСЕ назвали "беспрецедентным вызовом" отказ России платить взносы

Председательствующий на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и.о. президента ПАСЕ сэр Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ Российской Федерации платить взносы в организацию.

Об этом он заявил на заседании осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, которое транслируется на сайте ассамблеи.

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"Одна из наших стран-членов - Российская Федерация - проинформировала генерального секретаря Совета Европы, она приостанавливает перечисление остальной части своего финансового взноса на 2017 год в бюджет организации", - сообщил Гейл.

"Понятно, что это решение демонстрирует беспрецедентный вызов организации", - подчеркнул Гейл.