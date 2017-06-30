Россия прекратила платить взносы в Совет Европы

Российская Федерация сообщила о прекращении уплаты взносов в Совет Европы.

Читайте такжеВ ПАСЕ официально инициировали отставку Аграмунта с рекордным количеством подписейКак говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ, 30 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

"Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 г. до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального мобрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Ягланд заявлял, что угрозы РФ сократить уплату взносов в Совет Европы не сработают.